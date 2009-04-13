Выдвинуто обвинение сыну депутата, насмерть сбившего девушку

Следственное управление ГУМВД Украины в Автономной Республике Крым выдвинуло обвинение за Нарушение правил безопасности дорожного движения сыну депутата горсовета Симферополя гражданину Ф., которой 16 сентября прошлого года в Симферополе, находясь за рулем автомобиля «Бентли-Континенталь», насмерть сбил девушку, ехавшую на мотоцикле «Сузуки».

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

По информации ДСО, в ходе расследования этого дорожно-транспортного происшествия были назначены соответствующие многоэпизодные экспертизы, в результате которых установлено, что в действиях водителя «Бентли» был ряд нарушений Правил дорожного движения, а скорость автомобиля на момент аварии составляла 171 километр в час.

Данное уголовное дело объединено с еще одним, возбужденным в отношении гражданина Ф. В частности, 13 июня 2006 года прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту хулиганских действий группы лиц, имевших место 4 мая 2002 года в кафе «Два капитана» в Симферополе. Тогда следствие установило, что гражданин Ф. в сопровождении двух человек, будучи в нетрезвом состоянии, отказался оплатить за вход в бар, и набросился на кассира. Когда охранники попытались успокоить хулиганов, те применили электрошокер и газовый баллончик. После этого злоумышленники отобрали у охранников резиновые дубинки, и стали их избивать.

Как заметили в ДСО, тогда по факту хулиганских действий прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие по этому делу в отношении двух лиц, которые сопровождали Ф., завершено. Им выдвинуто обвинение, и подозреваемые знакомятся с материалами уголовного дела перед началом судебных слушаний.

В то же время действия гражданина Ф. были выделены в отдельное производство, и сегодня это дело, возбужденное в отношении него, объединено с делом о дорожно-транспортном происшествии.

Как сообщал УНИАН, ночью 16 сентября 2008 года в районе железнодорожного вокзала Симферополя произошла авария с участием мотоцикла Suzuki и автомобиля Bentley. От удара мотоцикл разорвало на куски, после чего Bentley продолжил неуправляемое движение и столкнулся еще с двумя автомобилями. В результате ДТП погибла водитель мотоцикла – 25-летняя байкер Анна Мишуткина. У нее осталась малолетняя дочь. Водитель Bentley, по данным ГАИ, получил сотрясение головного мозга.