Российская пропагандистка рассказала, как ее задержали в Киеве

Выдворенная из Украины российская журналистка-пропагандистка "Первого канала" Анна Курбатова раскрыла некоторые подробности ее задержания в Киеве.

Она рассказала, что ее привезли якобы в помещение без вывесок и начали допрашивать, передает Ридус.

"Мне сначала начали задавать какие-то наводящие вопросы, что я здесь делаю, начали спрашивать, каким я считаю конфликт на Донбассе, что я по этому поводу думаю", – рассказала пропагандистка РФ.

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"Самое главное, что конфликт на Донбассе мы назвали гражданской войной, а не российской агрессией. Мне очень долго объясняли, что мы должны называть это только российской агрессией", – добавила Курбатова.

Как сообщал УНИАН, журналистку пропагандистского телеканала Анну Курбатову выдворили из Украины и запретили въезд на территорию нашего государства на три года. В СБУ сообщили, что решение было принято из-за деятельности Курбатовой, которая вредила национальным интересам Украины.

Ранее ряд российских СМИ сообщили о якобы похищении в Киеве журналистки пропагандистского "Первого канала" Курбатовой.