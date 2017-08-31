Глава Донецкой области заявил о мошенниках, которые от его имени "настойчиво рекомендуют" жертвовать на "благотворительность"

Председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский предупреждает украинцев о мошенниках, которые якобы от его имени "настоятельно рекомендуют" перечислить средства на "благотворительность". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В Донецкой области под видом благотворителей орудуют мошенники! Как мне докладывают, в области появилась группа мошенников, которые присылают письма или звонят руководителям крупных предприятий, организаций, фермерских хозяйств и, называя себя моими советниками или помощниками моих заместителей, "настоятельно рекомендуют" срочно перечислить средства якобы для того, чтобы отправить на отдых детей социально уязвимых категорий", - сообщил Жебривский.

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Он предупредил, что никаких советников или заместителей на сбор средств не отправлял и не будет отправлять, а "поручений собирать средства с бизнеса на оздоровление детей или еще на какие-то нужды" не давал и не планирует этого делать.

Председатель ВГА призвал тех, кому поступят такие письма или звонки, немедленно сообщать в облгосадминистрацию и правоохранительные органы.

"Правоохранителям я уже дал поручение безотлагательно и жестко реагировать на такие факты. Мошенники должны быть найдены и наказаны!" - добавил Жебривский.

Как сообщал УНИАН ранее, в Киеве предприимчивые дельцы решили воспользоваться ажиотажем вокруг выдачи биометрических паспортов и начали продавать места в очередях. За позицию впереди брали от трехсот гривен.

Люди отдавали деньги, и уже в сервисных центрах с удивлением узнавали, что никаких преимуществ не имеют. Обманутым, оказалось, продали электронные билеты, которые работники сервисного центра выдают бесплатно.