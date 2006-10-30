Ученые обеспокоены разрушением Софии Киевской и Лавры

Ученые и представители общественности обеспокоены разрушением Софии Киевской и Киево-Печерской Лавры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили сегодня на пресс-конференции в Киеве, подчеркнув, что такого развала всемирных памятников не было с 30-х годов, когда массово взрывались памятники украинской культуры.

В частности, по словам членов общества “Просвіта”, заповедные здания, которые имеют историческую и архитектурную ценность, разрушаются из-за слишком активной их эксплуатации религиозными общинами.

Под аналогичной угрозой и Андреевская церковь – единственный памятник Растрелли, который остался в Украине целым, отмечалось на пресс-конференции.

“Лепнина и резьба Андреевской церкви распадается на куски. На фресках оседает копоть от свеч, а пол из итальянского мрамора впитывает в себя жир от горячего парафина и грязь”, - отметил доктор наук, член Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Максим СТРИХА.

Практически по таким же причинам разрушаются Лавра и София Киевская. “Слишком много людей, свечей, все это влияет на изменения температуры и влажности воздуха, и начинает сыпаться штукатурка. Да еще и монахи, которые, в частности, уничтожили ценную фреску, а на ее месте сделали псевдовизантийскую роспись. Уникальный памятник отдали на растерзание не слишком образованным священникам. Теперь многие археологические памятники утрачены”, – сказал М.СТРИХА. По его словам, “с такими темпами украинские памятники могут быть исключены из реестра памятников, и первым кандидатом на исключение является Львов (его центр также включен в список ЮНЕСКО как мировой памятник - УНИАН)”. А Софийская церковь, считает М.СТРИХА, вообще не должна использоваться как действующий храм. Она разваливается и по вышеупомянутым причинам, и из-за того, что до сих пор нет современных способов реставрации – реставраторы вынуждены простукивать стены зданий в поисках внутренних повреждений, из-за чего архитектурные памятники страдают от вибраций.

Также ученые считают, что власть своими действиями не мешает, а – наоборот – помогает конфессиям, в пользовании которых находятся комплексы заповедников, их разваливать. “Ни одно из украинских правительств, ни одна столичная власть не нашла смелости напомнить председателям конфессий о ценности памятников и необходимости сохранить их," – отметил ученый, академик Национальной академии наук, директор Института литературы им. Т.Шевченко Николай ЖУЛИНСКИЙ. Он считает, что “УПЦ (Московского патриархата, в ведении которого находится заповедник Киево-Печерская Лавра - УНИАН)” сознательно делает все, чтобы выжить заповедник и чтобы он был выброшен из списков ЮНЕСКО”. “У меня есть причины об этом говорить, – отметил Н.ЖУЛИНСКИЙ. – И если так произойдет, это будет серьезный удар по репутации Украины”.