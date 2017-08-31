Адвокат сообщил точное местонахождение украинского заложника Клыха

Украинского заложника Станислава Клыха удерживают в больнице в российском Магнитогорске. Об этом сообщил адвокат Илья Новиков.

Читайте такжеЛутковская призвала омбудсмена РФ установить местонахождение Станислава КлыхаОстается неизвестным, почему и с каким диагнозом Клыха перевели в больницу, поскольку официально родным об этом ничего не сообщают.

"По последней информации Станислав Клых в больнице в Магнитогорске, а не в Челябинске, как сообщалось на прошлой неделе. В связи с чем его туда перевели и какой у него диагноз родным официально не сообщают", - написал Новиков.

Как известно, на днях появилась информация о том, что незаконно осудженого в России гражданина Украины Станислава Клыха, который отбывает наказание в Челябинской области, перевели в больницу для прохождения обследования или лечения.

В то же время ни адвокат, ни родственники заключенного не владеют информацией о том, в какое именно медицинское учреждение перевели Клыха, с какой целью и на какой срок.

Указанный факт очень беспокоит мать заключенного.

В связи с этим уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой установить местонахождение Клыха.

Как сообщал УНИАН, верховный суд Чечни 26 мая 2016 года приговорил украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно.

По версии российского следствия, Клых и Карпюк были членами организации УНА-УНСО и в конце 1994 - начале 1995 года воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.

Оба отрицают все обвинения, Клых заявляет, что вообще никогда не был в Чечне.

Правозащитники отмечали, что через пытки, которые к нему применяли при задержании и во время предварительного следствия, Клых в российском СИЗО, сошел с ума.

3 марта 2017 года стало известно, что Клыха этапировали в Верхнеуральск.