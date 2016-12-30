Психическое состояние Клыха ухудшается - адвокат

Об этом на своей странице в Facebook написал его адвокат Докка Ицлаев после посещения Клыха в чеченском СИЗО.

По словам адвоката, он хотел поговорить со своим подзащитным, но разговор не получился.

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"Поздоровался со Стасом. Он руку подал и молчит. Пригласил его сесть, а он спрашивает: "Зачем весь этот цирк? Где Дербент, а где Москва?... Зачем я его не отправляю домой?". Потом пошли имена людей. Спрашивает, знаю ли я их, и где они сейчас? Стараюсь, остановить его, перевести разговор на то, с чем пришёл к нему. Почти полчаса беседы в таком формате. Разговор у нас явно не получился. Мне причина ясна и понятна – болезнь Станислава прогрессирует", - написал Докка Ицлаев.

По словам адвоката, в СИЗО понимают, что Клых болен, но теперь украинца ждет этапирование, которое может произойти сразу после новогодних праздников. По мнению Ицлаева, на новом месте у Клыха могут возникнуть серьезные неприятности из-за его болезни.

"Если в СИЗО Грозного понимают, что Станислав болен, то там, куда его привезут, сразу это не поймут ни сотрудники ФСИН, ни осуждённые, с которыми столкнётся Станислав. Могут быть серьёзные неприятности", - написал адвокат.

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Как сообщал УНИАН, в мае Верховный суд Чечни приговорил Клыха и Николая Карпюка до 20 и 22,5 года заключения соответственно в колонии строгого режима. В России их осудили за якобы участие в банде, убийстве и покушении на убийство российских военнослужащих. По версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Кроме того, Карпюк якобы в конце 1994 года - начале 1995 года сам принимал в них участие.

Министерство юстиции Украины неоднократно направляла в Россию запросы о передаче Карпюка и Клыха.