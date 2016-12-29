Карпюк "потерялся" по дороге из Чечни во Владимирский централ - адвокат

Об этом

адвокат Карпюка Илья Новиков в Facebook.

Как сообщил Новиков, поступила информация о том, что 26 декабря Карпюка отправили в распоряжение Владимирского УФСИН из Ижевска. «Не спрашивайте меня, зачем его повезли из Чечни во Владимир через Удмуртию», - отметил адвокат.

По его словам, Карпюка этапировали из СИЗО в Грозном 5 декабря во Владимирский централ - ФКУ Т-2 УФСИН Владимирской области.

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«По состоянию на 29 декабря его сюда пока не привезли. Я сегодня специально съездил проверить, поскольку местная спецчасть, как обычно, по телефону справок не дает, а на адвокатский запрос имеет право отвечать в установленный срок - месяца полтора с пересылкой бумаг по почте», - заявил Новиков.

«Это значит, что еще как минимум две недели, до конца новогодних каникул в России, мы не будем знать, где Карпюк и что с ним», - добавил адвокат.

Как сообщал УНИАН, в мае Верховный суд Чечни приговорил Станислава Клыха и Николая Карпюка к 20 и 22,5 года заключения соответственно в колонии строгого режима. В России их осудили за якобы участие в банде, убийстве и покушении на убийство российских военнослужащих. По версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Кроме того, Карпюк якобы в конце 1994 года – начале 1995 года сам принимал в них участие.

Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в Россию запросы о передаче Карпюка и Клыха.