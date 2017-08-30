Стартует Венецианский кинофестиваль-2017: самые ожидаемые фильмы и главные претенденты (видео)

Вечером 30 августа на острове Лидо в Венеции открывается 74-й Международный кинофестиваль. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Откроет фестиваль комедия Александра Пэйна "Короче". Это история о супругах, решивших ради экономии пожить в крохотном теле, пройдя соответствующую процедуру по его уменьшению.

В конкурсную программу вошел 21 фильм. Лучшую картину определит жюри во главе с американской актрисой Аннетт Беннинг.

Украина в этом году на фестивале не представлена.

Венецианский кинофестиваль основан в 1932 году. С 1934 года ежегодно проводится на острове Лидо. Главные призы – "Золотой Лев" за лучший фильм и "Серебряный Лев", который получает лучший режиссер.

Читайте такжеГран-при 8-го ОМКФ получил фильм "Король бельгийцев"

Самые ожидаемые фильмы Венецианского кинофестиваля 2017, которые имеют большие шансы на победу:

"Мама!", Даррен Аронофски. Драматический фильм ужасов, где главную роль исполнила оскароносная актриса Дженнифер Лоуренс. Картина рассказывает о молодой паре – поэте и его жене, чьи отношения подвергаются проверке на прочность. Когда к героям заявляются незваные гости, спокойная жизнь возлюбленных рушится.

"Форма воды", Гильермо дель Торо. Фентезийная мелодрама мексиканского режиссера Гильермо дель Тор. По сюжету картины, во времена холодной войны 1960-х одинокая немая уборщица влюбляется в загадочного человека-амфибию из секретной лаборатории.

"Субурбикон", Джордж Клуни. Комедийный детектив Джорджа Клуни рассказывает о 1950-х годах в тихом городке Субурбикон. Образцовая и добропорядочная семья переживает вторжение в свой дом, и это вынуждает их идти на шантаж, предательство и месть.

"Уменьшение", Александр Пэйн. Уменьшение – это еще один фильм конкурсной программы с Мэттом Деймоном в главной роли. По сюжету комедии муж и жена решают, что жить в крохотном теле будет легче и дешевле. Вместе с добровольцами они отправляются на экспериментальную процедуру по уменьшению своего тела. К несчастью мужчины, в последний момент его жена передумает.

"Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури", Мартин Макдонах. Капризная женщина не дает покоя местной полиции. Одного из копов она обвиняет в том, что он не особо то и старается раскрыть дело об убийстве ее дочери. Свои претензии женщина предъявляет с помощью трех красных рекламных щитов.