Украина выбрала фильм-номинант на премию "Оскар-2017" (видео)

Украина выдвинула драму "Уровень черного" на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом сообщает 112.ua.

Режиссером фильма является Валентин Васянович, ранее он участвовал в создании одной из наиболее успешных картин украинского кино "Племя".

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Фильм - это история об одиночестве, которое живет в большом городе. Костя, свадебный фотограф, тоже в нем живет. На пороге 50-летия герой понимает, что все, что он любил и к чему был привязан, отходит навсегда. Хотя таких вещей в его жизни не так уж и много: парализованный после инсульта отец, подруга - стилист свадебного журнала, старый кот, слайды, на которых он молод и счастлив. Костя всю жизнь фотографирует чужое счастье. Для него это обычная рутина.

Украинский Оскаровский комитет выбирал среди 8 фильмов, которые попали в шорт-лист: драмы "Война химер", "Живая", "Сломя голову", "Червоный", "Чужая молитва", комедия "Dzidzio Контрабас" и мультфильм "Никита Кожемяка".

Отметим, что среди соперников нашего фильма будет обладатель золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля этого года фильм "Квадрат", который выдвинула в той же номинации Швеция.

Ожидается, что шорт-листы в 2018 году Американская киноакадемия обнародует 23 января, а сама церемония награждения пройдет 4 марта в Лос-Анджелесе.