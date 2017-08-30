Стало известно, кто убил предавших Украину офицеров крымской "Альфы" в России (фото)

Сегодня руководство ФСБ Севастополя повесило в своем главном здании объявления об убитых в Дагестане предателях Украины Ракицком и Байбутлове. Журналист, главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов на своей странице в Facebook опубликовал их фото.

Так, предатель Украины, бывший офицер СБУ подполковник Денис Ракицкий был начальником отделения в Центре специального назначения ФСБ Крыма. А предатель Александр Байбутлов, также бывший офицер СБУ - начальником группы этого же центра. Они не служили в СССР, они учились в Украине и присягали Украине и стали изменниками. Ракицкий заслужил у оккупантов знак отличия "За храбрость", их обоих наградили за предательство медалью "За возвращение Крыма".

"В 6:30 утра 28 августа в поселке Балюрт Хасавюртовского района Дагестана группа ЦСН ФСБ проводила обыски по ряду адресов, в том числе в доме Али Батраева - его родной брат был ранее убит ФСБ, и с тех пор дом находился под наблюдением российской агентуры. Дело было опасным, и потому российское командование послало на обыск группу из Крыма - россияне заставляют предателей дорого отрабатывать свои грехи", - рассказал журналист.

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По информации Бутусова, Ракицкий и Байбутлов вместе зашли в подвал дома. В подвале в укрытии находился известный участник чеченского сопротивления 42-летний Дахман Шабанов. Али Батраев скрывал его в своем подвале, понимая смертельный риск, но когда спецназ ФСБ вломился с обыском, он ничего им не выдал.

"Шабанов мог сдаться в плен, ведь из подвала выхода не было, его обнаружение означало неминуемую гибель. Но сдаваться карателям Шабанов не стал, и хладнокровно пошел на смерть. Из своего автомата Дахман уничтожил на месте обоих предателей Ракицкого и Байбутлова. После этого подвал забросали гранатами", - пишет журналист.

В свою очередь, безоружного Али Батраева ФСБ расстреляла на месте.

"Они (Ракицкий и Байбутлов, - Ред.) предали честь и совесть - и судьба догнала их пулями в Дагестане. Этот закономерный конец - позорный урок всем предателям Украины", - подытожил Бутусов.

Как сообщал УНИАН, в России убили предавших Украину офицеров крымской "Альфы".