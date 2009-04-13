Антимонопольный комитет не нашел у Фирташа украинских облгазов

В результате проведенной Антимонопольным комитетом проверки, информация о том, что компания-газотрейдер RosUkrEnergo установила контроль над большинством украинских облгазов, не подтвердилась. Об этом сообщил первый заместитель главы АМКУ Юрий Кравченко, пишет «Дело».

Как отмечает издание, АМКУ отправил запросы RosUkrEnergo и всем 52 облгазам относительно структуры их активов.

По словам Кравченко, комитет получил полную информацию от газо- трейдера и его владельцев. «И по результатам анализа ситуации и полученных данных мы не установили факт осуществления этой структурой контроля над украинскими облгазами», — сказал Кравченко.

Напомним, совладелец RosUkrEnergo Дмитрий Фирташ публично объявил, что его компания контролирует 75% внутреннего рынка газа в Украине.

proUA