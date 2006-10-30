На рынок “Озерка” пытался попасть фальшивый судебный исполнитель

На центральный рынок “Озерка” в Днепропетровске пытался попасть фальшивый судебный исполнитель.

Как сообщил УНИАН адвокат рынка Вадим ЕСАУЛЕНКО, выяснилось, что во время первой попытки захвата рынка сегодня утром на предприятие вместе с боевиками пытался войти неизвестный, который представился судебным исполнителем. По словам адвоката, этот человек затем скрылся, и больше не появлялся на месте событий.

В.ЕСАУЛЕНКО предполагает, что это был не судебный исполнитель, а какой-то аферист, который не понятно где раздобыл форму судебного исполнителя. Адвокат рынка допускает, что постановления судов АР Крыма, которые нападавшие имели при себе, возможно, также были фальшивыми.

Пока получить от Минюста подтверждение или опровержение предположений адвоката не удалось.

В то же время, источник, приближенный к Минюсту, сообщил, что во время штурма судебного исполнителя на рынке не было, он появился там значительно позже, когда нападавших и охрану ринка разделил «Беркут». Этот же источник сообщил, что, по его сведениям, никаких новых решений судебных органов относительно «Озерки» не было. На вопрос о том, какие именно решения прибыл исполнять судебный исполнитель, если решений судов не было, собеседник агентства отметил, что «исполнитель прибыл по приглашению», однако отказался уточнить, кто именно его пригласил.