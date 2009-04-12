Закарпатская власть утверждает, что в области цены на продукты к Пасхе не повысятся.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил начальник главного управления экономики облгосадминистрации Виктор ПОГОРЕЛОВ.

По его убеждению, нет никаких предпосылок, чтобы к Пасхальным праздникам повысилась стоимость пищевых продуктов в Закарпатской области. «Исключение, возможно, составят только мясные изделия. Но о серьезном росте цен речь не идет», - отметил начальник управления.

Он сообщил, что такой прогноз делается на основе мониторинга потребительского рынка Закарпатской области. «На рынках области цены, как правило, ниже, чем средние по Украине. Если, к примеру, по Украине картофель стоит от 3,5 до 4 грн., то в Ужгороде на рынке, что на Бородина, его можно купить за 2–2,5 гривни», - рассказал В.ПОГОРЕЛОВ.

Также он отметил, что, по данным Государственного комитета статистики Украины, в марте, по сравнению с предыдущим месяцем, в Закарпатской области индекс потребительских цен составил 101,1 %, в то время как по Украине - 101,4 %. В целом же, если сравнивать с декабрем 2008 года, этот показатель на Закарпатье составил 105,5 процента, тогда как по Украине – 105,9%. «Так вот, разговоры о том, что на Закарпатье цены выше, чем в Украине, – не соответствуют действительности. Напротив, на Закарпатье одни из самых низких цен на продукты питания. По статистике, в прошлом году наша область по индексу потребительских цен занимала 1-2 места, в настоящее время – 5-6 места. То есть, наш край – в десятке лучших областей Украины», – заметил В.ПОГОРЕЛОВ.

Он также добавил, что Закарпатская областная государственная администрация предпринимает все законные меры, чтобы сдержать рост цен.