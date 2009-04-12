К Пасхе организованы открытые уроки писанковой росписи

В канун Пасхи открытые уроки писанкарства для жителей Черновцов организовала местная самодеятельная студия писанковой росписи «Сварог», которая уже четыре года работает в центре культуры «Вернисаж».

Как сообщила УНИАН директор центра культуры Лариса КАНЮКА, цель этой акции - возродить искусство писанковой росписи, приобщить к этому древнейшему ремеслу подрастающее поколение.

По ее словам, торжественные предпасхальные открытые уроки в студии «Сварог» посещают черновчане, жители пригородных сел, желающие приобщить свои семьи к старинному искусству писанки и глубже понять символику старинных орнаментов, которые пришли к нам из глубины веков. Опытные мастерицы писанкарства знакомят слушателей с символикой, материалами и средствами росписи писанок, дают практические уроки.

Для слушателей студии издан буклет с образцами буковинских писанок, которые собрал известный выжницкий мастер Юрий ФЕРЕНЧУК.