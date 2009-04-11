Перевернулась автоцистерна с дизтопливом

Вблизи села Гуменцы Каменец-Подольского района Хмельницкой области водитель автоцистерны „МАЗ-64259”, перевозившей по заказу ОАО „Степ-Нафта-Оіл” 35 тонн дизельного горючего, во время спуска из-за неисправности тормозной системы съехал на обочину и допустил опрокидывание автомобиля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие дорожно-транспортного происшествия произошла утечка около 20 т дизтоплива, остальное было откачано в другую цистерну. Жертв, пострадавших и загрязнения окружающей среды нет. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.