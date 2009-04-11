Перевернулась автоцистерна с дизтопливом
11:17, 11 апреля 2009Общество
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Сообщает пресс-служба МЧС
Вблизи села Гуменцы Каменец-Подольского района Хмельницкой области водитель автоцистерны „МАЗ-64259”, перевозившей по заказу ОАО „Степ-Нафта-Оіл” 35 тонн дизельного горючего, во время спуска из-за неисправности тормозной системы съехал на обочину и допустил опрокидывание автомобиля.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие дорожно-транспортного происшествия произошла утечка около 20 т дизтоплива, остальное было откачано в другую цистерну. Жертв, пострадавших и загрязнения окружающей среды нет. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.
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