Каша на завтрак значительно улучшает успеваемость

Школьная успеваемость детей, которые в возрасте до трех лет регулярно ели на завтрак кашу, значительно улучшается по сравнению с их сверстниками, в чей утренний рацион входили другие продукты питания, сообщает в пятницу газета Daily Telegraph со ссылкой на исследование международной группы ученых.

В широкомасштабном проекте, который был проведен в Гватемале, участвовали ученые из Института питания Центральной Америки, Международного института исследований продовольственной политики (IFPRI), Пенсильванского университета (США) и других научных организаций.

Наблюдения за малышами, питающимися традиционной для региона кукурузной кашей, подтвердили гипотезу ученых о существовании связи между детским питанием и интеллектуальными способностями.

Согласно докладу, опубликованному в Economic Journal, ученые вели записи о том, как завтракают различные гватемальские дети, с 1969 по 1977 год. В 2002 и 2004 годах они возвращались в Гватемалу, чтобы собрать информацию о школьной успеваемости объектов исследования.

Оказалось, что молодые люди, в возрасте до трех лет получавшие на завтрак кукурузную кашу, имеют лучшие оценки как по тестам на понимание прочитанного, так и по невербальным когнитивным тестам.

"Это исследование доказывает, что первые три года жизни представляют "окно возможности", когда правильные стратегии питания могут предоставить преимущества на всю жизнь, особенно в сфере образования", - цитирует старшего научного сотрудника IFPRI Джона Ходдинотта РИА “Новости”.

Ранее к выводу о непосредственной связи утреннего приема пищи и формирования человеческой личности пришли японские исследователи. В ходе опроса трех тысяч человек выяснилось, что люди, которые в подростковом возрасте не завтракали, начинают сексуальную жизнь гораздо раньше своих сверстников, которые едят по утрам.