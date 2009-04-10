Минобразования не имеет задолженности

Министерство образования и науки Украины с начала года осуществляет финансирование всех видов запланированных расходов в полном объеме, и не имеет задолженности ни по одному из них.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра образования Павел ПОЛЯНСКИЙ во время прямой телефонной линии в Кабинете министров Украины.

«Министерство не имеет с начала года задолженности вообще ни по каким-либо выплатам, и в апреле, как и в январе и феврале этого года, на сто процентов министерство профинансировало расходы на образование в соответствии с помесячным расписанием», - сказал П.ПОЛЯНСКИЙ.

В частности, для выплаты зарплаты работникам образования перечислено почти 2 млрд. 150 млн. грн., на выплату студентам стипендий - 1 млрд. 322 млн. грн., на питание и медикаменты тем студентам, которые в этом нуждаются, почти 20 млн. грн. Также почти 293 млн. грн. перечислено на оплату использованных энергоносителей.

Заместитель министра отдельно обратил внимание на стипендии, напомнив, что в прошлом месяце в Минобразования поступали жалобы от студентов по поводу ее невыплаты некоторыми высшими учебными заведениями.

П.ПОЛЯНСКИЙ проинформировал, что это вопрос был решен при личном вмешательстве министра образования Ивана ВАКАРЧУКА, и вузам запретили лишать права на получение стипендии тех студентов, у которых при необходимом среднем балле успеваемости 4,5 есть тройка по одному из предметов.

П.ПОЛЯНСКИЙ также подчеркнул, что средства на стипендии Минобразования постоянно перечисляет в полном объеме.

«То есть, министерство средства направило, теперь будет контролировать, чтобы они по назначению использовались», - добавил заместитель министра.