В Киеве жилищно-коммунальные тарифы с 1 декабря возрастут в 3,3 раза

В Киеве жилищно-коммунальные тарифы с 1 декабря возрастут, в среднем, в 3,3 раза.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие распоряжения подписал сегодня Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ во время совещания в столичной мэрии.

Перед подписанием он отметил, что «распоряжение я читал. Оно завизировано всеми руководителями Киевской городской госадминистрации, которые принадлежат к разным политическим силам. Есть решение Киевсовета, и я беру на себя ответственность его подписать».

Завтра эти распоряжения будут опубликованы во всех коммунальных СМИ.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что решение является своевременным. При этом он подчеркнул, что готов изменять его «каждый день в интересах тех, с кем остается его душа, – тех людей, которые ходят на избирательные участки, которые рассчитывают на городскую власть и живут не так, как хотелось бы нам». Мэр также подчеркнул, что распоряжение является прозрачным и направлено на то, чтобы сберечь для киевлян городское хозяйство, поскольку в противном случае оно обанкротится. «Оно (распоряжение) является наиболее щадящим, но главное, что распоряжение предусматривает прямые коммуникации, то есть мы должны приходить на помощь людям, если возникают сложности с расчетами», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он отметил, что, как и планировалось, в распоряжении предусмотрено, что богатые киевляне будут платить за бедных. Также он заверил, что «данное распоряжение предусматривает, что большое количество людей – десятки тысяч - будут платить за тарифы меньше, чем платили раньше».

Как сообщил на совещании начальник Главного управления по вопросам ценовой политики Василий ЯСТРУБИНСКИЙ, на фоне темпов роста доходов граждан на протяжении последних лет повышение тарифов является не слишком большим. При этом тарифы будут учитывать затраты предприятий, которые предоставляют услуги населению.

По его данным, согласно распоряжениям, увеличен тариф на холодную воду и водоотвод с 0,82 грн. за 1 кубический метр до 2 грн. 82 копееек. При этом стоимость холодной воды на одно лицо, если отсутствуют квартирные приборы учета или придомовые, возрастет с 4 грн. 51 копейки до 15 грн. 51 коп. Горячая вода и водоотвод за 1 кубический метр подорожает с 3 грн. 72 копеек до 12 грн. 86 копеек с учетом водоотвода. Стоимость горячей воды с водоотводом на одно лицо, таким образом, возрастет с 13 грн. до 45 грн. в месяц.

Относительно квартплаты, то, по его информации, по Киеву она увеличена на коэффициент, равный 3,43. «Этот наиболее интересный вопрос. Расходы жилищных организаций по Киеву за первое полугодие составляют 1 грн. 05 копеек. Вместе с тем жильцы, платя за квартплату, дают доход тепловым организациям лишь 42 копейки в среднем по Киеву. Остальное (63 копейки) перекрывалось за счет районных бюджетов и городского, а также поступлений жилищных организаций, в частности, арендной платы. Мы увеличили квартирную плату с учетом фактических расходов, которые имели жилищные организации. Теперь в базу цены заложено 1 грн. 35 копеек, и мы исходим из того, что размер квартирной платы по Киеву в домах 12 и больше этажей, которые оборудованы лифтами, возрастет с 58 копеек до 1 грн. 99 копеек; в домах до 12 этажей – с 55 копеек до 1 грн. 89 копеек; в домах, где нет лифтов, с 45 копеек до 1 грн. 54 копеек», - сообщил В.ЯСТРУБИНСКИЙ.

В то же время, по его словам, тариф на квартплату может быть еще увеличен с января, когда, согласно постановлению Кабмина, расчет тарифов будет проводиться для каждого дома отдельно.

В.ЯСТРУБИНСКИЙ также сообщил, что Киев выходит по Украине на самые высокие тарифы на квартирную плату. «Я должен сказать, что такого уровня квартплаты, на который выходим мы, не будет иметь ни один регион. Это будет самый высокий тариф в стране», - сказал он. Это, пояснил он, происходит потому, что в регионах содержание домов состоит из меньшего количества услуг, чем в столице.

На совещании также сообщалось, что жители Киева, которые будут нуждаться в субсидиях, должны обратиться за ними в органы социальной защиты на протяжении декабря-января, чтобы получить субсидию уже с декабря. Те же, кто получает субсидию на сегодняшний день, будут продолжать получать ее автоматически.