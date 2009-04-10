Умер известный актер Евгений Весник (фото)

Народный артист СССР Евгений Весник скончался на 87-м году жизни в Москве в ночь на пятницу, сообщили РИА Новости в Малом театре, в котором он работал в течение 30 лет.

"Евгений Яковлевич скончался в московском госпитале в ночь на 10 апреля. 8 апреля он перенес инсульт", - сказали в театре. Собеседник агентства также добавил, что сейчас жена Весника едет в Малый театр, чтобы решить вопросы гражданской панихиды и похорон.

Весник был актером театра и кино, театральным режиссером, автором ряда сценариев для радио и телевидения. После окончания театрального училища имени Щепкина работал в драмтеатре имени Станиславского, Театре Сатиры, а с 1963 по 1992 был ведущим артистом Малого театра. Стал первым в СССР исполнителем роли Остапа Бендера в театре. Он исполнил более 60 ролей в таких фильмах, как "Обыкновенное чудо" (1964), "Офицеры" (1971), "Летучая мышь" (1979), "Приключения Электроника" (1979), "Мастер и Маргарита" (1994) и других. В 1998 году награжден Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.