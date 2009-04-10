Погода портится

Завтра в Украине ожидается переменная облачность, в западных, Винницкой, Житомирской, а ночью местами и в Киевской области кратковременный дождь, местами гроза.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, на Левобережье 1-6° мороза; днем 9-14° тепла, в восточной части 5-10° тепла; на Закарпатье ночью 5-10° тепла, днем 13-18°.

В Киевской области в субботу ночью местами ожидается небольшой кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 9-14° тепла.

В Киеве также ночью местами ожидается небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 12-14°.