В России запрещен оборот психоактивных курительных смесей

Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко издал постановление об усилении надзора за реализацией курительных смесей, в состав которых входят шалфей предсказателей (Salvia divinorum), гавайская роза (Argyreia nervosa), голубой лотос (Nymphaea caerulea), сообщает пресс-служба ведомства. Он также направил в таможенную службу письмо с просьбой запретить ввоз этих смесей в страну.

По словам Онищенко, случаи продажи курительных смесей под названиями AM-HI-CO, Dream, Spice (Gold, Diamond), Zoom, Ex-ses, Pep Spice, Yucatan Fire и других были зафиксированы в ходе проверок в нескольких российских городах. Документов, разрешающих торговлю, у продавцов не было.

Институт питания РАМН провел экспертизу этих курительных смесей. В них были обнаружены ядовитые, а также обладающие психотропным и наркотическим действием вещества.

Как сообщает Роспотребнадзор, употребление таких смесей может привести к психическим патологиям, таким как острые и депрессивные психозы, что представляет реальную угрозу общественному здоровью. В связи с этим глава Роспотребнадзора запретил оборот на территории Российской Федерации курительных смесей, сухих ароматизаторов для воздуха, благовоний, содержащих шалфей предсказателей, гавайскую розу и голубой лотос.

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