В Секретариате Президента побили стекла (добавлены фото)

Сегодня вечером неизвестный мужчина разбил четыре стекла в дверях центрального входа в здании Секретариата Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам представителей правоохранительных органов, находившихся возле Секретариата Президента, инцидент произошел около 18.00.

Мужчина, который разбил стекла, задержан. Более детальной информации сотрудники правоохранительных органов не предоставили.