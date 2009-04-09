У Черновецкого пересчитали тарифы на могилы - вышло дешевле

В Киевской городской государственной администрации подготовлены проекты распоряжений об установлении тарифов на ритуальные услуги, которые включены в необходимый минимальный перечень отдельных видов ритуальных услуг, что их предоставляет ритуальная служба специализированных коммунальных предприятий “Специализированный комбинат предприятий коммунально-бытового обслуживания” и “Киевский крематорий”.

Соответствующие тексты документов обнародованы на официальном веб-портале городской власти. Они предусматривают отмену предыдущего распоряжения КГГА по поводу тарифов на ритуальные услуги, изданного в январе текущего года.

Согласно новым расчетам, оформление договора, который предусматривает заказ на организацию и проведение захоронения, стоит 32 грн. (в предыдущем распоряжении было 38 грн.); стоимость копания могилы в зависимости от почвы, размера гроба, способа осуществления работы и времени года установленная от 114 грн. (было 330 грн.) до 695 грн. (было 1 тыс. 280 грн.).

Захоронение урны с прахом стоит от 31 грн. (было от 55 грн.) до 235 грн. (было до 430 грн.); монтаж памятника (без его изготовления) – в зависимости от его веса от 362 грн. (было 625 грн.) до 830 грн. (было 1 тыс. 530 грн.), демонтаж намогильного сооружения в зависимости от времени года и веса – от 66-89 грн. (было 120-160 грн.) до 121-168 грн. (было 225-310 грн.).

Выдача свидетельства о захоронении оценена в 4 грн. 10 коп. (было 5 грн.), но это без стоимости свидетельства.

Относительно услуг крематория, то определено, что кремация умершего в стандартном гробу стоит 445 грн. (было 590 грн.), в специальном – 490 грн. (было 650 грн.), захоронение (подзахоронение) урны с прахом в зависимости от времени года – 290 и 364 грн. (было 380 и 475 грн.).

Как отмечается в документе, льготы на оплату за ритуальные услуги и помощь на захоронение будут предоставляться в соответствии с действующим законодательством Украины.

На сайте горгосадминистрации сообщается, что все предложения и замечание к наработанным проектам решений относительно новых тарифов на ритуальные услуги принимаются от юридических и физических лиц до 9 мая с.г.

Как сообщал УНИАН, муниципальная газета “Хрещатик” в выпуске №137 (570) опубликовала распоряжение КггА от 26 января 2009 № 81 “Об установлении тарифов на ритуальные услуги, которые включены В необходимый минимальный перечень отдельных видов ритуальных услуг”. Согласно настоящему документу, в столице в этом году начали действовать новые тарифы на ритуальные услуги, которые предоставляют коммунальные предприятия “Специализированный комбинат предприятий коммунально-бытового обслуживания” и “Киевский крематорий”.

23 февраля пресс-служба прокуратура Киева сообщила, что ведомство поручило Государственной инспекции по контролю за ценами в городе Киеве проверить размеры тарифов на ритуальные услуги.