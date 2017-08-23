Несмотря на риск, жители Крыма и Донбасса поздравили Украину с государственными праздниками (видео)

Три десятки севастопольцев устроили флешмоб, нарядившись в одежду желто-голубых цветов. Они собрались в центре города и сделали совместное фото. "С тобой в сердце", - написала местный фотограф Татьяна Москаленко.

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А в Донецке, Луганске, Макеевке и Горловке на улицах и в подъездах появились листовки с надписями "С Днем Независимости, родная Отчизна" и "Донбасс – это Украина".