Председатель Житомирской ОГА Гундич посетил семью, которая получила деньги из областного бюджета за установку доения (фото)

Председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич посетил семью, которая получила средства из областного бюджета за установку доения.

Читайте такжеНа Житомирщине с 2 сентября ОГА снова будет принимать заявки на возмещение установок доения Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, Гундич сегодня посетил семью Андрощуков в селе Лыпне, в рамках рабочей поездки в Любарский район.

"Очень важно – поддерживать семьи в селах Житомирщины, которые нелегким трудом зарабатывают средства для собственных нужд, содержание хозяйства, обучения детей. Поэтому из областного бюджета были выделены первые 200 тыс. грн, которые уже получили 30 семей Житомирщины, в том числе и семья Андрощук в Любарском районе, на закупленные ранее установки индивидуального доения",- сказал Гундич, общаясь с журналистами.

Он рассказал также , что проверял в Любарском районе популярность и актуальность программы возмещения стоимости закупленных установок индивидуального доения.

"Ведь половина из 30 компенсаций, которые получили в июле жители области на свои счета, поступила именно в домохозяйства Любарщины. Глядя на Андрощуков, меня очень радует то, что теперь маме четверых детей не приходится часами сидеть у коров, а дети не ждут. Ведь весь процесс – автоматизирован: доение занимает до 20 минут», – сказал Гундич.

Программа компенсации стоимости доильных аппаратов для владельцев 3 и более коров – это одна из инициатив, которую в этом году ввели на Житомирщине.

30 домохозяйств в области получили компенсации (по 5-7 тыс. грн.) на сумму почти 200 тыс. грн. Еще 50 заявлений находятся на рассмотрении. Но при этом прием заявок от желающих не прекращается – отметил руководитель области.

«Еще 50 заявок на возмещение установок находится на рассмотрении в облгосадминистрации. Учитывая такой спрос, мы снова будем инициировать выделение средств на это направление программы среди депутатов облсовета. Ведь для нас очень важно поддержать такие молодые и амбициозные семьи, как семья Андрощуков. Поэтому со 2 сентября мы продолжаем прием заявок на возмещение доильных аппаратов», – акцентировал Гундич.

Валентина Андрощук рассказала, что для ведения хозяйства доильный аппарат просто незаменимая вещь. Ведь хозяйка теперь не тратит лишний час на дойку коров. Все это делает аппарат, который ускоряет процесс доения в 2-3 раза. Зато есть время на детей. Кроме 3 коров, семья удерживает 2 бычка, козу, кроликов и птицу.

Для того, чтобы получить компенсацию за установку, нужно подать соответствующие документы до 1 декабря 2017 года в управление агропромышленного развития ОГА.

Программой развития агропромышленного комплекса Житомирской области на 2016-2020 годы предусмотрено 200 тыс. грн на возмещение стоимости закупленных установок индивидуального доения хозяйствам населения.

Наиболее активно воспользовались программой возмещения в Любарском и Новоград-Волынском районах – компенсацию получат 15 и 6 хозяйств, 3 хозяйств – в Бердичевском, по 2 – в Андрушевском и Радомышльском, по 1 – в Коростышевском и Олевском районах.