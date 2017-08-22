"Последний рыцарь": назван самый высокооплачиваемый актер

Американский актер Марк Уолберг назван самым высокооплачиваемым актером 2017 года по версии журнала Forbes. Полный список актеров опубликован на сайте журнала.

За год Уолберг заработал 68 миллионов долларов. Большую часть суммы артист получил благодаря фильмам «Здравствуй, папа, Новый год! 2» и «Трансформеры: Последний рыцарь».

Второе место занял Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала", заработавший на перезапусках «Спасателей Малибу» и «Джуманджи», а также на сериале «Футболисты» 65 миллионов долларов.

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На третьем месте оказался Вин Дизель с 54,5 миллиона долларов. Доходы актеру принесли, в частности, съемки в восьмой части «Форсажа» и третьем фильме франшизы «Три икса», а также озвучивание персонажа Грута в сиквеле «Стражей Галактики».

В первую десятку также вошли Адам Сэндлер (50,5 миллиона долларов), Джеки Чан (49 миллионов), Роберт Дауни-младший (48 миллионов), Том Круз (43 миллиона) и три болливудских актера — Шахрукх Кхан (38 миллионов), Салман Кхан (37 миллионов) и Акшай Кумар (35,5 миллиона).

Как сообщал УНИАН, исполнитель роли Джейме Ланнистера будет судиться с менеджером из-за денег. Актер утверждает, что стал жертвой обмана.