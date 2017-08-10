В Киеве похоронили экс-нардепа от Партии регионов Бережную

10 августа в Киеве похоронили экс-нардепа Ирину Бережную. Ее похоронили на территории Зверинецкого кладбища, передает ТСН.

За процессом погребения следили многочисленные охранники, которые допустили к могиле лишь узкий круг приближенных к погибшей людей.

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Ранее Бережную отпели в Трапезной церкви, попрощаться с ней пришли многочисленные звезды шоу-бизнеса, как Ани Лорак, Светлана Лобода, рэпер Серега, Анатолий Анатолич, Ольга Фреймут, Алан Бадоев, а также бывшие коллеги по парламенту – Нестор Шуфрич, Дмитрий Добкин, Анна Герман, Евгений Червоненко и другие. Церемония прощания длилась около двух часов.

Как сообщал УНИАН, 5 августа экс-депутат Верховной Рады Ирина Бережная погибла в Хорватии. Машина, в которой она находилась, ночью сорвалась с серпантина.

Водитель и Бережная погибли на месте. 8-летняя дочь экс-нардепа получила травмы и была госпитализирована в больницу города Задар.