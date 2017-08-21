Супермодель Иман показала 17-летнюю дочь от Дэвида Боуи (фото)
15:55, 21 августа 2017Общество
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К слову, из-за повышенной секретности, о жизни и роде занятий дочери Боуи ничего не известно.
В подписи к фото счастливая мама назвала свою дочь королевой / Фото: EastNews
Вдова Дэвида Боуи, 62-летняя модель Иман, порадовала фанов звезды редким кадром с дочерью. Женщина довольно нечасто показывает именно семейные моменты, поэтому фото 17-летней Лекси (я ее называют) вызвало фурор среди фанатов артиста.
"Королева моего сердца, 17-летняя Лекси Джонс", - лаконично подписала селфи девушки манекенщица.
К слову, из-за повышенной секретности, о жизни и роде занятий дочери Боуи ничего не известно.
Дэвид Боуи и Иман поженились в 1992-ом. Через восемь лет родилась их дочь Александрия (таково полное имя девушки).
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Как сообщал УНИАН-Таблоид, Дэвида Боуи умер в январе 2016-го года. Причиной трагедии стал рак.
Фото: EastNews
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