Мусорный бак, камера и свинарник: корреспондент прошел по последнему маршруту инспектора, убитой в Одесском СИЗО (фоторепортаж)

Корреспондент УНИАН побывал в Одесском СИЗО, в котором произошло убийство женщины-инспектора.

«Все заключенные, с которыми мы говорили непосредственно в камерах изолятора, заявили: никаких претензий к администрации СИЗО не имеют. Факт обысков признали, побои – нет», - сообщает собственный корреспондент УНИАН Лариса Козовая.

По сообщению журналиста, в камере, где сидел подозреваемый в убийстве, говорят, что их сосед по нарам агрессивностью не отличался, спокойно выполнял необходимую работу и «вопросов к нему не было».

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Также корреспондент встретилась с заключенным, фотография которого со следами побоев стала достоянием общественности. «Мужчину узнали по татуировке-погону, «набитой» на левом плече. Факт избиения он отрицает. Все зеки, с которыми мы общались, утверждают, что погибшую сотрудницу часто видели при исполнении служебных обязанностей и ничего плохого сказать о ней не могут», - сообщает журналистка.

Кореспондент прошел в СИЗО №21 последний путь погибшего инспектора. От двери, откуда женщина вышла во двор, до хозяйственного блока. Видели мусорный бак, в который злоумышленник бросил останки, были в его комнате и в свинарнике. Подошли к клетке, где находится свиноматка с выводком поросят, возле которых произошло жуткое убийство. Подробности – в эксклюзивном материале.

Как сообщал УНИАН, 17 августа в Одессе на территории СИЗО злоумышленник убил и расчленил сотрудницу изолятора. 39-летний арестованный, который находился в следственном изоляторе, ранее уже привлекался к уголовной ответственности по ст. 187 (разбой) и 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По данным прокуратуры Одесской области, арестант практически бесконтрольно проживал не в камере, а в хозяйственном блоке, куда и заманил жертву. Полиция по факту убийства начала расследование. Начальника СИЗО отстранили от исполнения служебных обязанностей.

По словам священника УПЦ КП, капеллана СИЗО Дмитрия Краснобаева, в Одесском следственном изоляторе после того, как 17 августа рецидивист убил и расчленил женщину-инспектора, избивают других арестантов. Он также утверждает, что жестокое убийство инспектора вскрыло все несовершенство и «гниль» существующей пенитенциарной системы в целом, и Одесского СИЗО, в частности.

Священник также критикует условия содержания в местном изоляторе со ссылкой на информацию, полученную от заключенных.

Позже, 19 августа сотрудники прокуратуры области совместно с представителем Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в регионе Анатолием Пазичуком проверили соблюдение прав заключенных в Одесском следственном изоляторе.

«В ходе проверки выявлены факты бесчеловечного обращения с заключенными. По результатам проверки начато расследование в уголовном производстве по ст. 365 УК Украины (Превышение власти или служебных полномочий)», - сообщили в пресс-службе Одесской области. Отмечается, что первоочередные следственные действия продолжаются.