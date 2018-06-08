Убийство в Одесском СИЗО: что спровоцировало трагедию

В понедельник, 21 августа, в Одессе прощаются с 34-летней Аленой Порошенко, убийство которой всколыхнуло всю Украину. Ни супруга, ни детей у женщины не было, отец умер 7 лет назад, остались мать, сестра и племянник. У закрытого гроба: друзья, родственники, коллеги, священник…

Убийца Алены, рецидивист Василий Ч., работавший на территории хозяйственной части следственного изолятора, расчленил тело женщины, сложил его в полиэтиленовые мешки и бросил в мусорный контейнер в расчете на то, что емкость с содержимым вывезут на свалку, где останки никто никогда не найдет. Однако все произошло по-другому.

Неучтенные риски, служебная халатность руководства СИЗО и беспечность жертвы

Как рассказал УНИАН один из сотрудников СИЗО, подозреваемый в убийстве Алены Порошенко четырнадцать из своих тридцати девяти лет провел за решеткой за… убийство молодой женщины. Сейчас находился под следствием за совершение разбойного нападения. В июле текущего года суд продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток, а примерно через месяц, 17 августа, он жестоко расправился с сотрудницей СИЗО №21.

«В тот день, около 16.20, камера видеонаблюдения зафиксировала, как инспектор вышла из корпуса в сторону штаба, - рассказал один из правоохранителей. – Фигурант, работавший в это время на хоздворе, ее окликнул, женщина остановилась и вместе с ним пошла в свинарник. Как выяснилось позднее, он заманил жертву предложением посмотреть на выводок поросят. В свинарнике, рядом с клеткой, убил ее тремя ударами ножа – двумя в легкие, третьим – перебил позвоночник. Затем расчленил тело, вымыл от крови и упаковал. Вся «операция» заняла порядка 40 минут – около 17.00 он уже вышел на крыльцо покурить».

Один из опытных оперативников изолятора, у которого сработало чутье, первым предположил, что Алену убили, настояв на поиске. Пока сослуживцы рыскали по территории, злоумышленник хладнокровно выкатил мусорный контейнер с телом и установил его рядом с другими баками…

Когда его поймали, уже успел умыться, переодеться в чистую одежду и, отвечая на вопросы о пропавшей женщине, изображал искреннее недоумение.

Здесь следует отметить два важных нюанса. Первый - смена потерпевшей длилась с девяти утра до пяти вечера, а в обязанности входила работа с подследственными: сопровождение, например, в кабинет для встречи с адвокатом. В то же время, хозчасть не находилась в ее ведении.

Второй – злоумышленник, в обход правил, практически проживал в хозблоке, где досматривал несколько десятков свиней. По словам прокурора Одесской области Олега Жученко, в соответствии с действующим законодательством и нормами, которые регламентируют предварительное заключение, фигурант мог находиться на хоздворе не более 2 часов в сутки. Или не более 8 часов, но для этого требуется соответствующее разрешение суда. Последнее отсутствовало.

Вместе с тем установлено, что подозреваемый, который «пребывал под судом и следствием», фактически в камере не находился. На территории хозяйственного блока, в комнатушке, прилегающей к свинарнику, найдены его личные вещи, предметы гигиены, постель, документы.

Сотрудники изолятора утверждают, что нареканий его работа и поведение не вызывали, но длительное пребывание Васи вне камеры – ошибка руководства.

Полиция по факту убийства начала расследование по п.13 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство), прокуратура области - по факту служебной халатности и ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками СИЗО, вследствие чего стало возможным совершение заключенным этого преступления (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Начальника изолятора отстранили от исполнения служебных обязанностей.

«Шмон» был, побоев – не было

Страшное убийство повлекло за собой другие резонансные события и заявления. Так, священник УПЦ КП, капеллан СИЗО Дмитрий Краснобаев в Facebook сообщил, что «спецназ бьет заключенных, заходят в камеру здоровые полицейские в масках, с дубинками, и лупят арестантов». По словам Краснобаева, правоохранители уничтожают «с огромным трудом налаженный» тюремный быт - ломают шкафчики, полки, отбирают вентиляторы, обогреватели и пр.

В Одесском СИЗО, рассчитанном на 1276 арестантов, сегодня содержится около 1400 человек. Из них порядка 300 - в корпусе №1, в одной из камер которого был «прописан» Василий Ч., совершивший зверское преступление на территории одесского Тюремного замка (СИЗО №21 располагается в здании 19 века, памятнике архитектуры). Именно в этом корпусе на следующий после убийства день проводился внеплановый обыск...

Согласно правилам, обыскные группы распределяют по этажам, безопасность сотрудников обеспечивает спецсназ. Камеры открывают, откуда зеков выводят в прогулочные дворики, проводится тотальный осмотр помещения. Затем арестантов возвращают на места. При этом каждый должен идти, заведя руки за спину и опустив голову. «Не забывайте, кем является подавляющее большинство контингента, - подчеркнул сотрудник СИЗО. – Они не девочки-отличницы, сидят по «тяжелым» статьям, не подпадающим под залог или домашний арест. Многие обвиняются в убийствах, разбоях, грабежах и даже в такой ситуации друг другу хотят продемонстрировать свою крутизну, дерзя персоналу, спецназовцам. Не исключено, что могло произойти нечто подобное, какой-то силовик не сдержался. Но бить просто так – нет!»

«Понятно, что после трагедии мы испытывали определенные эмоции, но арестантов никто не бил», - утверждают в СИЗО.

Более того, в результате внеплановых обысков, правоохранители изъяли «КамАЗ» запрещенных предметов, в том числе – металлические вилки и ложки, керамическую посуду, которые при определенных обстоятельствах могут быть легко использованы «сидельцами» в качестве холодного оружия.

В свою очередь, в прокуратуре Одесской области заявили о проверке в изоляторе, проведенной 19 августа совместно с представителем Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в регионе Анатолием Пазичуком. По результатам проверки были выявлены факты бесчеловечного обращения с заключенными и уже начато расследование по ст. 365 УК Украины (Превышение власти или служебных полномочий) УК Украины. Также была обнародована фотография зека, на спине которого – следы от побоев.

Впрочем, заключенные, с которыми УНИАН удалось пообщаться непосредственно в камерах изолятора, единодушно заявляют: никаких претензий к администрации СИЗО не имеют. Факт «шмона» признают, а побоев – нет.

22 августа Генеральной прокуратурой было опубликовано видео избиений заключенных в Одесском СИЗО, которые все-таки имели место.

В частности, один из арестантов рассказал, что находится в режимном учреждении уже пять с половиной лет. Пребывание в одной камере с еще десятком «сидельцев» его отнюдь не тяготит. Больше удручает неопределенность – был задержан по подозрению в грабеже, а затем – две переквалификации, досудебное следствие затягивается...

Встретились мы и с заключенным, фотография которого со следами побоев стала достоянием общественности. Неразговорчивого мужчину узнаем по татуировке-погону, искусно «набитой» на левом плече. От интервью он отказывается, впрочем, как и от каких-либо заявлений в адрес работников учреждения: не били и все тут... «Мне 38 лет из них 13 – в тюрьме. Сейчас – часть третья 187-й (разбой, – УНИАН)», - все, что рассказывает «сиделец».

Страшная работа

В СИЗО №21 УНИАН прошел тот же путь, которым 17 августа шла Алена Порошенко – от двери, откуда женщина вышла во двор, до хозяйственного блока. Корреспонденты видели еще «не остывший» мусорный бак, были в «берлоге» злоумышленника и завернули в свинарник. Подошли к самой удаленной клетке, где находится свиноматка с выводком поросят, возле которых произошло жуткое убийство

В камере, где был «прописан» подозреваемый в убийстве Алены Порошенко, недоуменно пожимают плечами: мол, сосед по нарам агрессивностью не отличался, спокойно выполнял необходимую работу и «вопросов к нему не было». Все зеки, с которыми удалось пообщаться, утверждают, что погибшую сотрудницу часто видели при исполнении служебных обязанностей и ничего плохого сказать о ней не могут. «Спокойный, замечательный человек, слова громкого от нее не слышали. Сами готовы были его [убийцу] разорвать за то, что он сотворил!», - говорят заключенные.

Впрочем, самосуда не допустили. После разоблачения Василия Ч., его увезли в отдел полиции для проведения оперативно-следственных действий. Возвращение в СИЗО было помпезным – в бронежилете и каске, в сопровождении двух подразделений КОРДа. «Наговорил там ерунды, дескать «вышкари» в него будут стрелять… Отправили его отсюда сначала в местный ИВС, а потом – Николаевский СИЗО… Когда выводили, КОРД практически силой отодвинул всех наших сотрудников, наверное, опасались инцидентов», - рассказывают сослуживцы Алены.

В СИЗО №21 убеждены, что убийство молодой женщины повлечет за собой и другие события, которые отразятся на работе пенитенциарной системы. Дело в том, что, к примеру, весь личный состав Тюремного замка – 250 человек, при этом недокомплект сотрудников составляет 35%. Мужчины отказываются идти на службу, где платят, по их словам, сущие гроши. А сейчас, после трагедии, из СИЗО начали увольняться женщины, а именно они – основной кадровый состав аналогичных учреждений. Впрочем, это – тема, заслуживающая отдельного внимания.

Лариса Козовая, Одесса