Советник главы Минздрава РФ погиб от удара молнии на отдыхе в оккупированном Крыму - СМИ

Советник министра здравоохранения России Игорь Ланской на 42-м году жизни трагически погиб 18 августа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Министерство здравоохранения Российской Федерации с прискорбием сообщает, что вчера трагически ушел из жизни советник Министра Игорь Львович Ланской", – говорится в сообщении за 19 августа.

Читайте такжеСтрельба на пляже в Полтаве: убили чемпиона Украины по смешанным единоборствам (фото)

При этом телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на знакомых советника сообщил, что он отдыхал в Ялте, попал в непогоду и погиб в результате удара молнии.

Ланской был известен еще по своей работе в медиа-отрасли, в частности в РБК. В Минздрав на должность советника министра он пришел в сентябре 2013 года и стал курировать вопросы туризма, науки, инноваций и общественного здоровья.

Как сообщал УНИАН, в результате теракта в Барселоне пострадали граждане 18 стран.