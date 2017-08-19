С начала года Германия выдала 2 тысячи видов на жительство высококвалифицированным украинцам
Украинцы стали четвертыми по этому показателю. Больше всего "голубых карт" получили индийцы.
Германия выдает виды на жительство все большему количеству высококвалифицированных иностранцев из стран, не входящих в Евросоюз.
Читайте такжеБолее 60 тысяч украинцев попросили вид на жительство в Польше в этом годуОб этом сообщает экономический еженедельник WirtschaftsWoche со ссылкой на данные Федерального ведомства по миграции и беженцам (BAMF), передает ЕвроПравда со ссылкой на Deutsche Welle.
Вид на проживание и работу для высококвалифицированных иностранцев из так называемых "третьих стран" называется "голубой картой" (Blue Card). Ее ввели в 2012 годуна уровне ЕС. С тех пор такие документы в Германии получили свыше 62 тыс. иностранцев.
"Голубые карты" выдают специалистам, которые имеют трудовой контракт с компаниями на территории ЕС.
По состоянию на середину 2017 года больше всего "голубых карт" получили индийцы (8212), китайцы (3217), россияне (2901), украинцы (1942) и граждане США (1560). Германия выдает около 85% всех Blue Cards в ЕС.
Среди предпосылок для получения "голубой карты" в Германии - законченное высшее образование и заработная плата на уровне не менее 50 800 евро в год с учетом налогов.
Для специалистов естественных специальностей, инженеров, врачей и ИТ-специалистов для получения этого вида на жительство хватит 39 624 евро годового заработка.