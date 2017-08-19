С начала года Германия выдала 2 тысячи видов на жительство высококвалифицированным украинцам

Германия выдает виды на жительство все большему количеству высококвалифицированных иностранцев из стран, не входящих в Евросоюз.

Читайте такжеБолее 60 тысяч украинцев попросили вид на жительство в Польше в этом годуОб этом сообщает экономический еженедельник WirtschaftsWoche со ссылкой на данные Федерального ведомства по миграции и беженцам (BAMF), передает ЕвроПравда со ссылкой на Deutsche Welle.

Вид на проживание и работу для высококвалифицированных иностранцев из так называемых "третьих стран" называется "голубой картой" (Blue Card). Ее ввели в 2012 годуна уровне ЕС. С тех пор такие документы в Германии получили свыше 62 тыс. иностранцев.

"Голубые карты" выдают специалистам, которые имеют трудовой контракт с компаниями на территории ЕС.

По состоянию на середину 2017 года больше всего "голубых карт" получили индийцы (8212), китайцы (3217), россияне (2901), украинцы (1942) и граждане США (1560). Германия выдает около 85% всех Blue Cards в ЕС.

Среди предпосылок для получения "голубой карты" в Германии - законченное высшее образование и заработная плата на уровне не менее 50 800 евро в год с учетом налогов.

Для специалистов естественных специальностей, инженеров, врачей и ИТ-специалистов для получения этого вида на жительство хватит 39 624 евро годового заработка.