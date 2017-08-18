Актер сериала "Твин Пикс" арестован за попытку убийства подруги

21:19, 18 августа 2017
Общество
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Линдхольм избил свою бывшую любовницу в ее доме. Камеры наблюдение зафиксировали преступления.

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Джереми Линдхольм избил битой и ногами свою бывшую любовницу после крупной ссоры.

Актер из телесериала "Твин Пикс" Джереми Линдхольм, который сыграл роль Микки, арестован по подозрению в убийстве. Об этом сообщил Sky News со ссылкой на сообщение полиции.

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Линдхольм избил свою бывшую любовницу в ее доме. Камеры наблюдение зафиксировали преступления. 41-летний актер бил женщину бейсбольной битой и ногами, тайно пробравшись в ее дом и напав со спины.

По словам Линдхольма, он поссорился со своей девушкой, с которой встречался пять лет. Последняя ссора была особенно жесткой, и он решил ей отомстить кулаками, но "увлекся" в процессе. Женщине удалось отбиться и позвать на помощь. Соседи вызвали полицию и обидчик с битой убежал, услышав сирены. Его задержали спустя несколько часов.

Актера арестовали за покушение на убийство второй степени. Женщина госпитализирована, ее состояние не вызывает опасений.

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