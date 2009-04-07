В Киеве накрыли группировку сутенеров-милиционеров

Прокуратура города Киева по материалам Службы безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении группы сотрудников милиции, которые требовали и получали деньги от женщин, предоставляющих интимные услуги. Об этом УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах.

По информации источника, четыре офицера отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, используя служебное положение, угрожали проституткам, которые работали под видом массажисток и экскурсоводов, привлечением к уголовной ответственности в случае отказа еженедельно платить деньги.

Одного из группы злоумышленников, 29-летнего капитана милиции П., сотрудники внутренней безопасности и СБУ задержали в Печерском районе столицы после получения части взятки в размере 2,5 тысячи гривень.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, три его сообщника (майор, капитан и лейтенант) пока скрываются от следствия.

Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст.368 Уголовного кодекса Украины (вымогательство и получение взятки по предварительному сговору группой лиц). Соответствующая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.