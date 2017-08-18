При участии военных инструкторов из стран НАТО подготовлены 28 подразделений ВСУ – Минобороны

С начала военной реформы более 1,2 тыс. украинских военных инструкторов прошли подготовку по стандартам НАТО, в этом году по стандартам Альянса подготовлено 28 полноценных боевых подразделений Вооруженных сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны полковник Максим Праута.

По его словам, в рамках проведения мероприятий по реформированию Минобороны существенно выросли показатели подготовки ВСУ.

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«С начала года отработано 150 стандартов коллективной и индивидуальной подготовки, введена в действие единая электронная база стандартов подготовки и методологических материалов для войск. Только в этом году по новым стандартам проведено более 300 мероприятий оперативной и боевой подготовки, что обеспечило подготовку 7 бригад и полков. С участием инструкторов Вооруженных сил Канады, Великобритании, США, Литвы и Польши 28 полноценных боевых подразделений ВСУ подготовлены по стандартам НАТО», - сказал Праута.

Представитель Минобороны отметил, что с начала военной реформы подготовку по стандартам НАТО прошли более 1,2 тыс. украинских военных инструкторов, из которых почти половина - с участием иностранных инструкторов.

Кроме того, в военных учебных заведениях введено в эксплуатацию 22 комплексных тренажера для экипажей самолетов, танков и боевых бронированных машин.