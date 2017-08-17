Житомир присоединился к акции "Общее желание миллионов сердец построит счастливую страну"

Житомир присоединился к Всеукраинской культурно-художественной акции «Общее желание миллионов сердец построит счастливую страну». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.

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Как отмечается в сообщении, акция проходила сегодня, 17 августа, на площади Королева. Украинские художники в рамках мероприятия провели благотворительный аукцион под лозунгом «Искусство лечит».

Средства от продажи каждой картины будут перечислены на лечение воина АТО. Также участники акции приняли участие в мастер-классах по рисованию.

Справка УНИАН. Всеукраинская культурно-художественная, патриотическая акция началась 31 июля этого года в Днепр, охватывает все областные центры страны и завершится 24 августа 2017 года на День Независимости в прифронтовом городе Покровск Донецкой области.

Акция проходит по инициативе общественной организации «Ты не один» и содействии Министерства культуры Украины, управления культуры Житомирской областной государственной администрации, управления культуры Житомирского городского совета.