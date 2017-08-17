Консул выясняет, есть ли среди пострадавших в Барселоне украинцы - МИД
19:45, 17 августа 2017Общество
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Испанская полиция пока не сообщает о пострадавших.
Иллюстрация / REUTERS
Консул выясняет, есть ли среди пострадавших в Барселоне украинцы. Об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.
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«Сейчас консул проверяет информацию. Есть сообщение о том, что въехал фургон в центре на пешеходной улице, но деталей нет, и полиция пока не сообщила деталей. Консул находится в оперативной связи с полицией, но полиция пока не сообщает о пострадавших», - сказал Кирилич.
Как сообщал УНИАН, в центре Барселоны, в туристическом квартале Рамблас, микроавтобус въехал в толпу людей. СМИ сообщали о нескольких пострадавших.
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