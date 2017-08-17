Полиция Барселоны назвала наезд микроавтобуса на толпу людей терактом

Полиция Каталонии сообщила, что белый микроавтобус въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в центре Барселоны. Сотрудники правоохранительных органов изначально инцидент «массовой аварией» и сообщили, что пострадало несколько человек. Об этом сообщает "TJournal".

Позже они заявили, что наезд на людей является терактом.

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Водитель вышел из микроавтобуса и скрылся. По информации местных СМИ, после наезда два человека из автомобиля зашли в один из ресторанов.

Полиция оцепила район и попросила людей избегать места, где произошёл инцидент. Также закрыли ближайшие станции метро. Репортёры Би-би-си сообщили, что закрыли кафе и магазины рядом с улицей Рамбла.