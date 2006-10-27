Активисты ”Гражданской самообороны” призывают бойкотировать новые тарифы

Ряд общественных организаций Луганской области объявил акцию «Гражданская самооборона» и призвал жителей области платить за жилищно-коммунальные услуги по старым тарифам до тех пор, пока власть не сделает конкретные шаги в осуществлении коммунальной реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, акция была презентована в ходе заседания Луганского пресс-клуба Украинского образовательного центра реформ.

Инициаторы акции - правозащитные организации «Чайка» и Комитет защиты конституционных прав и свобод граждан, Ассоциация социал-демократических сил Луганской области, Луганское отделение ВОО «Общественный контроль» - требуют от Луганского городского совета проведения чрезвычайной сессии с участием представителей общественных организаций, профсоюзов, органов самоорганизации населения для принятия конкретных программ и мер по решению насущных проблем. В частности, они требуют: инвентаризацию жилищного хозяйства области, заключения договоров с каждым потребителем коммунальных услуг, установку счетчиков, льготное кредитование населения в случае замены окон или дверей, независимый аудит экономического обоснования новых тарифов, общественный контроль за расходованием средств на содержание жилищного фонда и др.

Во время заседания было заявлено также, что требования к власти инициаторы акции подадут как городскую инициативу, на которую власть должна отреагировать до 9 декабря – дня проведения общественных слушаний, на которых будут подведены итоги акции.

На сайте городского совета организован опрос жителей Луганска относительно новых тарифов. На сегодняшний день 54% граждан, принявших участие в опросе, заявили, что не планируют платить по новым тарифам вообще, 20% - частично и 23% - будут платить полностью.