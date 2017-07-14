В Киеве СБУ задержала агента российских спецслужб, пытавшегося завербовать представителя Минобороны (фото)

Агента спецслужб Российской Федерации, который пытался получить секретную документацию в военной сфере и завербовать представителя Министерства обороны, задержала в Киеве Служба безопасности Украины, сообщает пресс-служба СБУ.

Уроженец и житель Донецка, время от времени находясь в Киеве, по заданию российских спецслужб намеревался получить информацию о личном составе, обеспечении, дислокации, вооружении и перемещении вдоль линии разграничения военных частей и соединений ВСУ и Нацгвардии.

Также его интересовали поставки в Украину военного вооружения и техники странами-членами НАТО, проведение украино-американских учений «Си Бриз 2017», установочные данные об офицерах - инструкторах ВС США, которые осуществляют подготовку украинских военнослужащих.

Для этого шпион установил конфиденциальные отношения с бывшим офицером ВС Украины. Через него он хотел за вознаграждение получить секретные материалы, циркулирующие в Генеральном штабе ВСУ и установочные данные на должностных лиц Минобороны, которые имеют доступ к информации закрытого характера.

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Задержанному сообщено о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Материалы для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей направлены в суд.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее украинскими военными был задержан российский контрактник Виктор Агеев.

Мать Агеева, его друзья и бывшие сослуживцы подтвердили журналистам, что после срочной службы он остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года. Разведчик Агеев 1995 года рождения попал в плен 24 июня в результате столкновения бойцов 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ и разведгруппы боевиков «ЛНР».

28 июня в Минобороны РФ заявили, что захваченный в плен в Луганской области россиянин Виктор Агеев в прошлом году «уволился в запас».