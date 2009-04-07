Решение СНБО о биологической безопасности вступило в силу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 февраля 2009 года «О биологической безопасности Украины».

Документ обнародован на официальном сайте главы государства.

В частности, СНБО решила признать существующее состояние биологической безопасности не отвечающим национальным интересам и требованиям национальной безопасности Украины и не обеспечивающим эффективное противодействие биологическим угрозам населению, сельскому хозяйству, окружающей среде и т.д. и определить среди приоритетных заданий органов исполнительной власти принятие системных мер по эффективной организации систем биобезопасности государства, противодействию проявлениям биотерроризма, защите населения от бесконтрольного и противоправного распространения генетически модифицированных организмов, сохранению здоровой и безопасной природной среды.

СНБО поручила Кабинету Министров:

1) проработать в месячный срок вопрос о создании органа, ответственного за организацию постоянного мониторинга и выявление биологических угроз;

2) обеспечить разработку с учетом международного опыта и одобрить до 1 октября 2009 года в установленном порядке Концепцию государственной программы биобезопасности и биологической защиты, предусмотрев в ней, в частности:

создание и особенности формирования национальной системы выявления биологических угроз;

приведение законодательства Украины, регулирующего вопрос биологической безопасности и биологической защиты, в соответствие с международными требованиями;

создание новых и совершенствование существующих систем биобезопасности и биологической защиты, в частности, путем государственной поддержки комплекса инженерно-технических мер и оснащения соответствующих учреждений новейшим оборудованием с целью гарантированного нераспространения возбудителей особо опасных болезней;

создание национального центра современных биотехнологий и программ производства иммунобиологических препаратов с целью обеспечения потребностей медицины и ветеринарной медицины соответствующими вакцинами, в частности лечебными антисыворотками, иммунодиагностикумами, иммуномодуляторами, антидотами, современными препаратами белков крови и др.;

введение системы мониторинга и контроля возможных угроз биологического и химического происхождения путем создания межведомственной интегрированной и стандартизированной сети лабораторий;

обеспечение предоставления медико-генетической помощи населению в соответствии с его потребностями;

введение комплекса мер по развитию средств и методов технического контроля и диагностики объектов и оборудования предприятий биотехнологических производств, лицензирование их деятельности, разработки и введения соответствующих систем безопасности и правил перевозки биологических грузов для всех видов транспорта;

3) разработать и внести до 1 октября 2009 года в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины о введении маркировки продукции, которая содержит генетически модифицированные организмы, в соответствии с международными стандартами;

4) принять на протяжении 2009 года меры по укреплению кадрового обеспечения и материально-технической базы центральных органов исполнительной власти, которые обеспечивают выполнение закона Украины «О государственной системе биобезопасности при создании, испытании, транспортировке и использовании генетически модифицированных организмов»;

5) принять соответствующие меры в установленном порядке по созданию в составе исполнительных органов, определенных для реализации Соглашения между Министерством здравоохранения Украины и Министерством обороны Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в сфере предотвращения распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия, от 29 августа 2005 года, структурных подразделений по вопросам организации, координирования и сопровождения предусмотренных Соглашением мер.