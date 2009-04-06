Задолженность ЧФ составляет половину долга Севастополя

Задолженность предприятий Черноморского флота Российской Федерации перед Главным управлением Пенсионного фонда Украины в Севастополе составляет уже половину общегородского долга.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН на аппаратном совещании.

«Строительное управление (Строительное управление ЧФ РФ, которое еще с прошлого года является самым крупным в городе должником в ПФУ - УНИАН) вообще могут упразднить, у нас есть информация, что в конце апреля предприятие ликвидируют, а долги останутся?», - сказал С.КУНИЦЫН.

Он также сообщил, что в Строительном управлении и на 13-м заводе Черноморского флота долг по зарплате превышает 7 млн. грн.

«Это уже не политика, это наши люди, севастопольцы, их семьи, их благосостояние. И наша головная боль. Ситуация, как говорится, выходит за рамки, и нужно задействовать все рычаги», - подчеркнул С.КУНИЦЫН.

В свою очередь, начальник Главного управления ПФУ в Севастополе Татьяна КРАВЦОВА сообщила, что ситуация с долгами по отчислениям в Пенсионный фонд Строительного управления и ряда других предприятий Черноморского флота России так и не сдвинулась с «мертвой точки».

По ее словам, «этой проблемой в Украине уже занимаются два министерства - труда и социальной политики и МИД».

«Строительное управление ЧФ РФ задолжало 4 миллиона гривен в Пенсионный фонд, есть долги 13-го завода. Уже и телеграммы слали, и Киев с Москвой общается, но долги никто не погашает», - сказала Т.КРАВЦОВА.