МЧС готово направить спасателей и мобильный госпиталь в Италию

Министр Украины по вопросам чрезвычайным Владимир ШАНДРА заявляет, что МЧС готово в случае согласия пострадавшей от землетрясений Италии, срочно оказать оперативную помощь, в частности, безотлагательно направить отряд опытных спасателей и мобильный госпиталь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, соответствующие предложения переданы итальянской стороне.

В.ШАНДРА отметил, что украинские спасатели и персонал мобильного госпиталя неоднократно принимали участие в ликвидации последствий катастрофических землетрясений в разных уголках планеты: в Турции, Индии, Иране, Пакистане и других государствах. При этом они получили высокую оценку от правительств этих стран и населения за спасенные жизни.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в центральной итальянской области Абруццо произошло сильное землетрясение. По последним данным, погибли свыше 100 человек. В зоне бедствия может находиться до 10 тыс. разрушенных домов.

Президент Виктор ЮЩЕНКО сообщил, что Украина в случае необходимости готова оказать Италии оперативную помощь - направлением спасательного отряда и мобильного госпиталя МЧС Украины.