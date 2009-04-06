Обострилось противостояние между владельцами рынка и предпринимателями

В Чернигове возникло противостояние между владельцами рынка “Центральный” и предпринимателями.

Как сообщили УНИАН в Отделе общественных связей Управления МВД в Черниговской области, сегодня в 3.30 утра в дежурную часть Черниговского горотдела милиции поступила информация, что на рынке "Центральный" начались демонтажные работы "вещевой" части, которые принадлежат ООО "Коопрынок" и ООО "Сервис-центр".

Как сообщили работники рынка, возникло силовое противостояние между предпринимателями и сотрудниками охранного агентства, с которым владельцы рынка имеют договор об охранных услугах. Охранники изнутри окружили территорию рынка для обеспечения демонтажных работ и применили баллончик со слезоточивым газом. Один пострадавший предприниматель был госпитализирован в больницу.

По данным милиции, следственно-оперативные группы Черниговского горотдела милиции и УМВД в области, а также наряды патрульной службы и спецподразделения "Беркут", которые прибыли место происшествия, вмешались в ситуацию и прекратили демонтажные работы.

По словам руководителя профсоюза предпринимателей рынка Руслана МАРТЫНЮКА, зная о возможном проведении демонтажа торговых рядов, работники рынка оставили дежурных на ночь. Когда начались работы, они вызвали остальных работников, которые выступали против реконструкции рынка. По данным профсоюза, всего в противостоянии ночью принимали участие около 150 предпринимателей.

В свою очередь, представители обществ-владельцев рынка заявили, что имеют все разрешения на проведение реконструкции рынка, а работы начали ночью, чтобы за сутки подготовить площадку к реконструкции. Работы по демонтажу выполняла подрядная организация, которая должна реконструировать рынок.

Как сообщили в отделе связей с общественностью горсовета, исполнительный комитет Черниговского совета сегодня на внеочередном заседании принял решение приостановить действие своего решения о предоставлении разрешения на реконструкцию части рынка "Центральный".

Присутствующий на заседании директор ООО "Коопрынок" Юрий БОГАЧЕНКО, который является совладельцем рынка, заявил о беспочвенности обвинений в незаконном демонтаже рынка. "Весь город знал, что готовится проект, мы прошли все инстанции", - сказал он. По его словам, противостояние между руководством рынка и предпринимателями является искусственным.

Руководство рынка заявляет, что 200 предпринимателей подписали документ о даче согласия на проведение реконструкции.

Вместе с тем, как сообщил на заседании исполкома Р.МАРТЫНЮК, есть 250 заявлений предпринимателей, в которых говорится, что руководство рынка не согласовало с ними дату реконструкции и вообще не предупредило их о демонтаже торговых рядов, из-за этого им нанесен материальный ущерб и они потеряли своих рабочих места.

Во время заседания исполкома представители предпринимателей зачитали обращение к городскому председателю Чернигова, в котором они требуют остановить реконструкцию рынка и проводить ее только после заключения договоров о предоставлении новых рабочих мест. Также прозвучало предложение передать рынок в коммунальную собственность города.

Городской председатель Александр СОКОЛОВ отметил, что удивлен таким началом реконструкции рынка. Он также отметил, что предложенным проектом реконструкции почти вдвое сокращаются рабочие места на рынке, и руководство должно было предложить предпринимателям договоры о торговле на других рынках города, но не сделало этого. (Сейчас на рынке более 700 рабочих мест, а в проекте реконструированного рынка предусмотрено только 380 – УНИАН).

"Я признаю, что реконструкция нужна, но следует все вопросы решать за столом переговоров", - сказал А.СОКОЛОВ. Он также подчеркнул, что пока все вопросы не будут согласованы и не будут заключены договоры, исполком не даст разрешения на реконструкцию рынка.