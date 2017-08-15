Опубликован первый тизер украинского фильма "Киборги" (видео)

В сети появился первый тизер фильма "Киборги" об обороне Донецкого аэропорта в 2014-2015 годах. Фильм создан при поддержке Госкино.

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«Художественный фильм "Киборги" - история не о войне, а о современных героях, которые творят нашу новую Украину», - говорится в описании под видео. Кадры из будущего фильма сопровождает песня группы Океан Эльзы «Не твоя война».

Драму «Киборги» снял режиссер Ахтем Сеитаблаев («Хайтарма», «Чужая молитва»). Он также сыграл одну из ролей.

Консультантами для написания сценария выступили сами бойцы, которые защищали аэропорт. Фильм должен выйти на экраны в День ВСУ, 6 декабря 2017 года.