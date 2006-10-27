Украина в этом году может экспортировать значительные объемы сахара

Украина в текущем году может экспортировать значительные объемы сахара. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра аграрной политики Украины Юрий ЛУЗАН.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Ю.ЛУЗАНА, в текущем году ожидается производство сахара из сахарной свеклы в объеме 2,1-2,2 млн. тонн. При этом переходные запасы сахара, по разным оценкам, составляют более 400 тыс. тонн. Как отметил Ю.ЛУЗАН, при внутренней необходимости Украины в сахаре в объеме 1,8 млн. тонн, Украина имеет возможность и необходимость экспортировать значительные объемы сахара.

«Были проведены переговоры с российской стороной про возможность экспорта в РФ сахара. Есть предварительная договоренность, что в ближайшее время будут решены вопросы с тем, чтобы мы создали благоприятные условия для экспорта сахара в РФ», - заявил Ю.ЛУЗАН.

По его словам, на сегодня в Украине сахарная свекла собрана с 90% площадей, накопано более 20 млн. тонн корнеплодов.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам «Укрцукор», в текущем сезоне украинские предприятия произведут около 2,1 млн. тонн сахара (против 1,89 млн. тонн в 2005/2006 МГ).

Емкость внутреннего рынка сахара в Украине, по оценкам экспертов, составляет 2-2,2 млн. тонн в год.