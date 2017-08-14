В Киеве отпраздновали Маковея (фоторепортаж)

18:04, 14 августа 2017
Общество
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В этот день в храмах освящают воду и мед в знак благодарности Богу за новый урожай.

УНИАН

В храмах столицы верующие освятили мед и букетики полевых цветов ("маковейчики"). Праздничные богослужения состоялись в ряде церквей, в том числе и в Михайловском златоверхом монастыре. Также богослужения состоялись и в других городах Украины. В частности в Запорожье верующие пришли в Свято-Покровский собор.

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