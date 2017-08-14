На Днепропетровщине мужчина выращивал коноплю и перебрасывал через забор тюрьмы

На своем приусадебном участке в с. Спасское Новомосковского района 40-летний ранее судимый местный житель вырастил 150 кустов конопли. Также 9 августа во время осмотра домовладения сотрудники управления противодействия наркопреступности обнаружили в доме около 3 кг марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

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Мужчина признался, что выращивал и ухаживал растения конопли, затем высушивал и измельчал их. После этого готовый расфасованный продукт перебрасывал через ограждение тюрьмы.

Правоохранители подсчитали, что по ценам «черного рынка» стоимость изъятых наркотических веществ составить более 200 тыс. гривень. Сейчас образцы конопли и марихуаны направили на исследование в Днепропетровский НИЭКЦ. Также полиция выясняет другие возможные каналы распространения наркотиков.

За выращивание, хранение и распространение наркотика мужчине грозит наказание по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта), ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины (посев или выращивание снотворного мака или конопли).

Как сообщал УНИАН, в Черниговской области обнаружили и уничтожили плантацию элитной конопли.