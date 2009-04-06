В Тернополе фамилии должников вывесили на биг-бордах

11:27, 06 апреля 2009
Общество
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Страна должна знать своих героев?

В Тернополе фамилии должников за услуги теплоснабжения обнародовали на биг-бордах.

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы городского совета Олег УДИЧ, всего в городе установлены 7 таких щитов – по одному на каждом массиве.

На биг-бордах указаны фамилии людей, которые живут на данном массиве и задолжали КП “Тернопольгортеплокоммунэнерго” от 3 тыс. грн. Также указан их адрес и сумма долга.

“К таким действиям мэрия прибегла, чтобы бороться с должниками путем общественного порицания. Соседи должника должны знать, из-за кого они потенциально могут остаться без тепла в отопительный сезон, когда тепловикам не хватит денег для оплаты за газ. И эти соседи должны повлиять на своих знакомых-должников”, - отметил О.УДИЧ.

По его данным, на щитах размещены фамилии около 100 должников, в отношении каждого из них есть решение суда, которое обязывает абонента погасить долг. Щиты, по замыслу мэрии, будут висеть в городе как минимум до конца отопительного сезона. Как отметил О.УДИЧ, если должник погашает долг, его фамилию будут заклеивать лентой или напротив нее будут наклеивать надпись “Оплачено”.

 

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