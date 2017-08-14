В Миссии ООН обсуждают сегодняшние задержания пожилых людей в Симферополе - Чубаров

В офисе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине обсуждают сегодняшние одиночные пикеты и задержания оккупантами активистов в Симферополе.

Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

«В офисе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине обсуждаем ситуацию в оккупированном Россией Крыму. Сегодняшние одиночные пикеты и задержания в Симферополе в центре внимания», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 августа, в Симферополе четверо пожилых мужчин вышли на одиночный пикет в поддержку арестованного Сервера Караметова с плакатами: "Путин, наши дети не террористы и не экстремисты", один из них был задержан.

Читайте такжеСуд в оккупированном Крыму оставил 76-летнего крымскотатарского активиста Караметова под стражей до 19 августа

Позже стало известно, что в Симферополе задержали и отвезли в Железнодорожный райотдел полиции еще не менее четырех человек, вышедших на одиночные пикеты в поддержку Караметова: Ярикула Давлатова, Александра Дьячкова, Сейтумера Сейтумерова и Селима Тейфукова.

Напомним, 8 августа российские полицейские задержали 76-летнего крымскотатарского активиста Сервера Караметова, который вышел на акцию протеста к Верховному суду Крыма в оккупированном Симферополе.

Активист требовал под зданием суда, где проходит заседание по Ахтему Чийгозу, чтобы оккупанты немедленно отпустили незаконно задержанного. Караметов держал плакат с надписью: "Путин и (Аксёнов), наши дети (Ахтем Чийгоз) не террористы! Хватит обвинять крымских татар".

В отношении Караметова составили два административных протокола - за «нарушение порядка проведения одиночных пикетов» и за «сопротивление сотрудникам полиции».

Подконтрольный Кремлю Железнодорожный суд Симферополя приговорил Караметова к к штрафу в 10 тыс. рублей и 10 суткам административного ареста.